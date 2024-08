Escalada do tráfico de drogas na França está ligada à redes do Brasil, Holanda e Nigéria

Nesta terça-feira (20), o Le Parisien e o Le Monde destacam o mesmo fenômeno: o crescimento do tráfico de drogas e da violência de gangues em território francês, que chama a atenção e preocupa cada vez mais as autoridades policiais do país. As redes de tráfico de entorpecentes mais proeminentes teriam dimensões internacionais e conexões com países como Nigéria, Holanda e Brasil.

O Le Monde destaca a situação na região de Bouches-du-Rhône, no sul da França, cuja capital é Marselha. Na cidade, grupos nigerianos ligados ao tráfico se fortaleceram nos últimos anos. Segundo a reportagem, tais facções teriam começado como mão-de-obra contratada por redes de tráfico de drogas bem estabelecidas na região, porém na base da hierarquia como vigias ou traficantes. Hoje, comandam operações fundamentais do tráfico de drogas em alguns pontos do litoral sul francês, de acordo com várias fontes da polícia local.

O texto afirma que as gangues nigerianas seriam tão "poderosas", que a tomada de controle do tráfico, principalmente de cocaína e heroína, também tem sido observada em várias cidades da Sicília, na Itália, país que a publicação considera "a porta de entrada da Europa para essas organizações criminosas".