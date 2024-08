'Agitos', altura da cesta no basquete, goalball: conheça dez curiosidades sobre os Jogos Paralímpicos

8. No basquete em cadeira de rodas, a cesta de basquete está na mesma altura dos Jogos Olímpicos, ou seja, 3,05 metros.

9. Assim como nos Jogos Olímpicos, também existe uma equipe de refugiados nos Jogos Paralímpicos. No Rio em 2016, dois atletas refugiados participaram, seis em Tóquio em 2021, e em Paris serão oito.

10. Entre as modalidades paralímpicas previstas para Paris, apenas duas não possuem equivalente olímpico: bocha e goalball. A bocha, esporte paralímpico desde 1984, é semelhante à petanca. Este esporte é praticado em ambiente fechado, em um campo plano e liso de 12,5 por 6 metros. O objetivo é lançar ou rolar bolas coloridas o mais próximo possível da bola branca, chamada "Jack".

O goalball é um esporte coletivo desenvolvido especialmente para atletas com deficiência visual. Ele é disputado entre duas equipes de três jogadores em uma quadra equivalente à de vôlei (18m x 9m). A equipe atacante arremessa com força uma bola, com um guizo em seu interior, em direção ao gol adversário, defendido por três jogadores. O objetivo é balançar a rede adversária.