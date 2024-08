Apesar da guerra, 140 atletas ucranianos participam das Paralimpíadas de Paris 2024

E a Ucrânia não apenas participa: ela se destaca. Em 2016, no Rio de Janeiro, a seleção ucraniana conquistou 117 medalhas, ficando em terceiro lugar, e em 2020, em Tóquio, conquistou 98 medalhas, terminando em sexto lugar. O objetivo este ano é claro: apesar da guerra, a Ucrânia vem para vencer.

Atletas marcados pela guerra

A seleção ucraniana chega a Paris marcada por dois anos e meio de conflito. Como todos os atletas vindos de um país em guerra, os atletas ucranianos tiveram de treinar em condições mais complicadas do que em qualquer outro lugar. A infraestrutura esportiva do país é frequentemente alvo de bombardeios, tornando os treinos perigosos ou mesmo impossíveis. Os atletas precisam lidar com alertas aéreos, cortes de energia e o estresse diário de ouvir sobre entes queridos envolvidos em combate.

Tensões com o Comitê Paraolímpico

A participação da Ucrânia nos Jogos Paraolímpicos não ocorreu sem atritos com o Comitê Paraolímpico Internacional. O uniforme da equipe ucraniana, apresentando um mapa com suas fronteiras reconhecidas pelo direito internacional, incluindo a Crimeia e o Donbass, inicialmente gerou discussão, mas acabou sendo aceito. Além disso, o Comitê proibiu quaisquer manifestações políticas, como levantar os punhos ou ignorar os chamados atletas neutros no conflito, que podem competir, mas sem representar suas nações. Porém, para a Ucrânia não existe neutralidade possível para os atletas russos ou bielorrussos.

Apesar dessas restrições, os 235 membros da delegação ucraniana estão determinados a ostentar as cores do seu país. Com o apoio de uma comunidade de refugiados ucranianos na Europa, espera-se que o azul e o amarelo dominem as bancadas, simbolizando não só o apoio esportivo, mas também um lembrete constante da situação no país.