Israel lança operação militar de grande escala no norte da Cisjordânia ocupada e mata 9 "terroristas"

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque sangrento do movimento islâmico palestino em Israel em 7 de outubro, a violência na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, aumentou significativamente.

Mais de 600 palestinos foram mortos pelo exército israelense ou por colonos judeus, de acordo com dados oficiais palestinos, e pelo menos 20 israelenses, entre eles soldados, morreram em ataques palestinos ou durante operações do exército em áreas autônomas palestinas, segundo dados oficiais israelenses.

Ataques aéreos

Nas últimas semanas, as operações israelenses na Cisjordânia se concentraram no norte desse território, onde grupos armados que lutam contra Israel estão particularmente ativos desde muito antes do início da guerra de Gaza.

O exército quer "desmantelar as infraestruturas terroristas islâmico-iranianas" na Cisjordânia, afirmou no X (antigo Twitter) o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, pedindo para agir na Cisjordânia "com a mesma determinação que em Gaza, com evacuações temporárias de palestinos".

"É uma guerra, e precisamos vencê-la", acrescentou ele. Katz acusou a República Islâmica do Irã de querer "estabelecer uma frente terrorista" na Cisjordânia, "nos moldes de Gaza e do Líbano", onde o Hezbollah, aliado de Teerã, dispara quase diariamente foguetes contra Israel desde 8 de outubro.