Abertura da Paralimpíada foi festa para "mudar o olhar" sobre atletas com deficiência, diz imprensa francesa

A imprensa francesa desta quinta-feira (29) está nas nuvens após a grandiosa cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos. As capas dos principais jornais destacam momentos marcantes de um evento engajado, com um forte apelo em prol da representatividade e da inclusão.

"Uma cerimônia de abertura festiva no coração de Paris para mudar o olhar" diz a manchete do site do jornal Le Monde. O diário descreve o espetáculo dividido em 11 atos, com o objetivo de "deixar em evidência as ambiguidades de uma sociedade que se diz inclusiva, mas que pena para integrar as pessoas com deficiência", diz o diário.

O jornal Libération estampa sua capa com uma das cenas iniciais da cerimônia de abertura, com o nadador paralímpico francês Théo Curin no volante de um táxi decorado com as Phryges, as mascotes dos Jogos. "Pari 2024" é a manchete do diário, que faz um trocadilho com o nome da capital francesa e a palavra "pari", sem o s, que significa "aposta".