Acordo entre Itália e Albânia para controle da migração gera polêmica

O atraso irrita a primeira-ministra Giorgia Meloni, já que seu governo chegou ao poder no final de 2022 prometendo reduzir o número de imigrantes. Quase 158 mil pessoas desembarcaram ilegalmente na Itália em 2023 e, neste ano, o número de chegadas de migrantes diminuiu para 30 mil até o final de julho passado, segundo dados do Ministério do Interior italiano.

O acordo prevê que a Itália construa e administre os dois centros de acolhimento de imigrantes na Albânia, às suas próprias custas e sob a sua jurisdição.

Segundo as previsões do governo, a administração dos centros na Albânia custará € 653 milhões em cinco anos (cerca de R$ 4 bilhões). Mas o valor pode aumentar.

Entre as despesas estão € 95 milhões para o aluguel de navios para transportar os imigrantes e funcionários italianos, quase € 8 milhões de euros em seguros de saúde para operadores italianos em missões no exterior, e mais € 252 milhões em despesas de viagem para funcionários dos ministérios do Interior, da Justiça e da Saúde.

Uma quantia exorbitante, equivalente a uma média de € 138 mil euros por dia, ou seja, R$ 850 mil diários. O valor inclui o pagamento de viagens, ajudas de custo, alimentação e alojamento dos funcionários italianos.

Disparidade

Em Gjader, além do centro de acolhimento, está prevista a construção de uma prisão com capacidade máxima para 20 detentos, caso alguns migrantes confinados nos centros tenham que ser colocados em prisão preventiva.