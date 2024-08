Brasil estreia com três medalhas na natação paralímpica: "estou me sentindo em casa", diz Gabrielzinho após ouro

Gabriel nasceu com focomelia, uma anomalia congênita que impede a formação normal de braços e pernas e começou a nadar por influência de um professor de educação física. "Espero que o esporte paralímpico se desenvolva e fique cada vez mais conhecido no Brasil e no mundo inteiro, pois a gente trabalha igual", disse o nadador.

Nos 100 m borboleta, Gabriel Bandeira da categoria S 14 (para atletas com deficiência intelectual) entrou na piscina para defender o seu título, numa prova muito disputada. Ele acabou ficando com o bronze, ao terminar com o tempo de 55s08. O ouro foi para o dinamarquês Alexander Hillhouse, que completou a prova com tempo de 54s61, o novo recorde paralímpico. A marca anterior, do brasileiro, era de 54s76, conquistada em Tóquio. Em segundo lugar, ficou o britânico William Hellard. "A prova não encaixou do jeito que eu queria, a temporada foi difícil", lamentou o brasileiro em entrevista. "Eu queria manter meu título de campeão paralímpico, mas não deu dessa vez", disse Gabriel. "Recordes são feitos para serem quebrados e eu queria mesmo era a medalha", disse após a conquista do bronze.

Gabriel competia na natação convencional desde os 11 anos. Até que testes constataram uma forma de deficiência intelectual. A sua primeira competição paralímpica foi em 2020, quebrando quatro recordes brasileiros. No ano seguinte, ele bateu seis recordes das Américas. O atleta ainda detém o recorde mundial da prova, de 54s18 conquistado por ele em São Paulo, em 2022.

Primeiro a competir

O primeiro brasileiro a competir na natação em Paris foi Andrey Ribeiro Woyczak Madeira, de 20 anos, nos 400m livre, na categoria S9 (para atletas com limitações fisico-motoras). Ele terminou a prova na oitava colocação, com um sonho realizado. "Esta é minha primeira paralimpíada e eu saio bem satisfeito. O objetivo era ir para uma final e estar entre os oito melhores do mundo", disse à RFI. A prova foi vencida pelo francês Hugo Didier, que disputou braçada a braçada com o italiano Simone Barlaam, levando a torcida francesa ao delírio. "Quando eu entrei, fiquei todo arrepiado", disse o brasileiro.

Submetido à amputação de parte da perna esquerda, acima do joelho, por falta de circulação com 3 dias de vida, Andrey treina desde os 10 anos. O atleta foi ouro nos 400 livre e prata nos 50 livre no Parapan-Americano de Santiago 2023.