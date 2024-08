França quer proibir celulares em escolas e começa teste em 200 estabelecimentos

O principal objetivo da proibição é "prevenir a violência online, limitar a exposição às telas e fazer cumprir as regras que regem o uso de ferramentas digitais", expõe o site do Ministério da Educação, que quer uma "melhoria do clima escolar", limitando o "assédio online" e a "divulgação de imagens violentas". Uma melhora dos resultados dos alunos também é citada, com a eliminação de uma fonte de distração nas aulas.

Durante a coletiva, Nicole Belloubet citou as conclusões de uma comissão sobre os eletrônicos, criada por iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron. O objetivo era elaborar um inventário do conhecimento científico sobre os efeitos das telas e formular recomendações de utilização, principalmente em relação às crianças e adolescentes.

Escolas voluntárias

Os nomes das quase 200 escolas que participam do experimento, de maneira voluntária, não foram divulgados. "A lista será estabilizada no início do ano letivo", segundo o ministério.

"Cada estabelecimento organiza seu próprio protocolo com as maneiras que será feita a 'pausa digital'", disse a ministra.

"As escolas podem usar um material que já existe no estabelecimento, como armários (para guardar o celular). Para os outros, as prefeituras foram solicitadas para participar da compra de material", explicou à Franceinfo. Segundo ela, o governo também financia o experimento.