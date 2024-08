Pesquisa revela que mais de 2 mil crianças estão dormindo nas ruas da França

As organizações se baseiam nos dados recolhidos pelo número de emergência para onde as pessoas ligam para encontrar um lugar onde dormir. Segundo essas informações, pelo menos 2.043 crianças - incluindo 467 com menos de 3 anos - passaram a noite do 19 ao 20 de agosto na rua porque suas famílias não encontraram abrigo.

O número de crianças é menor que em outubro de 2023, quando 3.000 menores foram registados nesta mesma situação, mas é sem precedentes para o período de volta às aulas (o ano letivo começa na França entre a última semana de agosto e a primeira de setembro), com um aumento de 3% em relação a agosto de 2023, 27% em relação a 2022 e 120% em relação a 2020.

O aumento "ilustra um fracasso sistemático das políticas de alojamento e habitação", segundo as duas organizações que incriminam políticas "de curto prazo" e "medidas prejudiciais", como uma lei que proíbe a ocupação de edifícios abandonados e a redução de ajudas para a habitação.

Apesar de "alarmante", o número de menores nas ruas é subestimado, insistem a Unicef ??França e a FAS, já que os dados não levam em conta as famílias que desistiram de ligar para o telefone de emergência e crianças que vivem em situação de rua não acompanhadas.

Situação não é nova

A situação não é nova na França, mas atingiu um novo patamar neste verão. O governo, lembra o presidente da FAS Pascal Brice, tinha, no entanto, assumido um compromisso em 2022 - de garantir que não houvesse mais crianças em situação de rua - "um compromisso que ainda esperamos".