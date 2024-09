Brasil não consegue passar da China no goalball feminino em Paris e deixa escapar o bronze

Campanha

Nas classificatórias, o Brasil empatou com a Turquia e perdeu para Israel por 8 a 4. Nas quartas de final, ganhou do Japão por 2 a 0 e na semifinal, perdeu para a Turquia por 3 a 1.

"O time não encaixou direito no começo do jogo contra a China, ambas equipes falharam, mas nós não soubemos aproveitar as falhas delas", avaliou Geovana Moura, em entrevista à RFI Brasil. "O jogo de ontem pesou no emocional de todo mundo, mas na próxima prometemos um show mais bonito", completa. "O nosso trabalho é levar o esporte além das nossas fronteiras e tornar o goalball mais visto", acrescentou a jogadora que participou de sua primeira Paralimpíada. "Por mim, teria uma Paralimpíada todos os anos", diz.

O técnico Alessandro Tosin diz que falta ao Brasil uma "boa batedora". "Eu vejo a Geovana com todo o potencial para se transformar nesse papel para o próximo ciclo, alguém que incomode mais os adversários", diz. "Ao longo desses sete meses, conseguimos mudar o comportamento dessas meninas, elas são mais aguerridas e isso é um processo", acrescenta. "Além disso, a gente precisa mudar esse biotipo e ter atletas mais altas", explica. "A gente precisa ser mais potente", avalia. O treinador destaca o papel das universidades no crescimento do esporte paralímpico. "As universidades precisam fomentar o esporte paralímpico. Se isso acontecer, cada vez mais vamos desenvolver o esporte. Eu venho do mundo acadêmico e posso dizer isso", conclui.