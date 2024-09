Papa pede aos fiéis da Indonésia que sigam "caminho do diálogo" em missa gigante para 100 mil

O papa Francisco teve uma recepção de rock-star na missa ao ar livre diante de cerca de 100 mil fiéis em um estádio da capital Jacarta, na Indonésia, nesta quinta-feira (5). O pontífice argentino pediu aos indonésios que sigam "o caminho do diálogo". O papa apareceu sorridente e em boa forma aos 87 anos, enquanto percorria o estádio em seu "papamóvel", abençoando e cumprimentando os fiéis, especialmente crianças e bebês.

"Eu os encorajo a semear o amor, a trilhar com confiança o caminho do diálogo, a manter sua bondade e gentileza (...) a serem construtores da união e da paz", disse Francisco, no quarto dia de sua turnê pela Ásia-Pacífico, terceiro de sua visita ao país.

No calor abafado de Jacarta, a caminho do estádio nacional de futebol da Indonésia, a fiel Anastasia Ida Ediati insiste que a longa jornada para ver o papa Francisco em uma gigantesca missa ao ar livre é apenas mais um sinal de sua devoção à fé católica. No total, mais de 100 mil pessoas - 80 mil dentro do estádio Gelora Bung Karno e 20 mil do lado de fora - participaram da celebração, que durou quase duas horas.