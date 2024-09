Tentativa de ataque a consulado israelense no dia do "massacre de Munique" choca Alemanha

A polícia alemã anunciou ter matado nesta quinta-feira (5) um homem que se preparava para realizar um "ataque terrorista" ao consulado-geral de Israel em Munique. O atentado foi evitado no dia do aniversário da dramática tomada de reféns israelenses durante os Jogos Olímpicos de 1972, conhecido como o "massacre de Munique".

"Atualmente, presumimos que se tratou de um ataque terrorista ligado ao consulado-geral do Estado de Israel" na cidade, escreveu a polícia local, em um comunicado. A imprensa do país relata que o suspeito simpatizava com o islamismo radical.

O homem, um austríaco de 18 anos de origem bósnia, foi morto pela polícia depois de disparar vários tiros na direção de agentes que faziam a segurança de prédios sensíveis em Munique, incluindo o consulado-geral israelense, disseram as autoridades locais. O ataque ocorreu por volta das 9h (4h em Brasília) e o suspeito estava armado com um rifle de modelo antigo, equipado com baioneta.