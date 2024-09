Diretor prepara documentário sobre atletas paralímpicos brasileiros de alto rendimento

"Surgiu a ideia de fazer um filme, mas o primeiro projeto que achamos que poderia nascer dessa parceria (com o CPB) era a série. Começamos com quatro episódios. O primeiro fala sobre as crianças e chama 'Tire as crianças de casa', e tem esse nome porque durante as pesquisas percebemos que muita gente que tem o filho com alguma deficiência não quer tirar de casa. E pensamos que seria legal mostrar, fazer um esporte, mostrar para a sociedade, incluir e falar a respeito. Um outro fala da inclusão no mercado de trabalho. Outro mostra esse movimento paralímpico no Brasil, espalhado por todos os estados brasileiros, e o último fala do alto rendimento", contou.

Desafios

Bushatsky explica que um dos seus maiores desafios na preparação da série foi escolher os personagens. Para ele, muitos temas podem ser abordados a respeito do esporte paralímpico, mas escolher os atletas e limitar todo o material captado no tempo de cada episódio foi o mais difícil, mesmo que uma segunda temporada faça parte dos planos.

"Primeiro foi escolher quem estaria nos quatro primeiros episódios. O outro foi saber quem ia dar o coração desses episódios, porque senão fica uma coisa muito didática. As pessoas gostam de informação, mas o que capta mesmo a emoção é o coração, são os personagens. Então, junto com o Comitê, nós tínhamos muitas histórias para contar, mas escolher quem deveria estar ali, acho que foi o maior desafio", disse André.

Tendo ultrapassado o número de ingressos vendidos na Paralimpíada do Rio de Janeiro em 2016, os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 também têm surpreendido pela adesão do público, o que gera maior visibilidade dos esportes e dos atletas. O diretor comentou esse reconhecimento dos espectadores na capital francesa.

"Quando começamos a ler a respeito, do que seria feito dentro de Paris, primeiro nos perguntamos como funcionaria, em termos de transportes, etc. Mas tudo está indo tão bem, os próprios franceses resolveram ficar para prestigiar. É um clichê, mas a Cidade-Luz está iluminando o movimento Paralímpico e trazendo o que a gente mais precisa, que é a discussão saudável sobre todos os assuntos", comemorou.