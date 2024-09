Novo primeiro-ministro francês começa negociações para formação de governo com desafio de permanecer no cargo

O novo primeiro-ministro francês, Michel Barnier, iniciou as negociações para a formação de um novo governo nesta sexta-feira (6). Para a imprensa francesa, o maior desafio do chefe de governo será se manter no poder. Os jornais também analisam a influência da extrema direita na escolha do novo premiê.

O novo primeiro-ministro tomou posse na quinta-feira (5) prometendo mudanças, mas antes terá que reunir apoio suficiente dos deputados para enfrentar uma "Assembleia em guerra", destaca o jornal Le Parisien.

Segundo o diário, a saída de Gabriel Attal, o mais jovem chefe de governo da história, e a chegada de Michel Barnier, o mais velho, marca o fim da novela da escolha do premiê, que durou quase dois meses.