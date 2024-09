EUA anunciam auxílio de R$ 4 bilhões à Ucrânia, que também receberá 'centenas de mísseis' do Reino Unido

Blinken detalhou que serão US$ 325 milhões em nova assistência energética, juntamente com US$ 290 milhões em ajuda humanitária que incluirá o fornecimento de água potável segura e US$ 102 milhões para trabalho de desminagem.

O Reino Unido, por sua vez, planeja entregar ainda este ano "centenas" de mísseis à Ucrânia para ajudar a ex-república soviética a repelir a invasão russa, anunciou o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, durante a coletiva.

"Também enviaremos centenas de mísseis de defesa aérea adicionais, dezenas de milhares de munições de artilharia adicionais e mais veículos blindados para a Ucrânia antes do final do ano", disse Lammy.

Uso de armas de longo alcance

A visita dos representantes dos dois países era aguardada pelas autoridades de Kiev e acontece no momento em que o presidente, Volodymyr Zelensky, aumenta os apelos aos aliados da Ucrânia para que autorizem o uso de armas ocidentais de longo alcance para atacar a Rússia.

O chefe da diplomacia ucraniana, Andriï Sybiga, reforçou o pedido da suspensão de "todas as restrições" aos ataques ucranianos contra alvos militares "legítimos" na Rússia com armas americanas e britânicas.