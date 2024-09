Astronautas amadores da SpaceX concluem primeira caminhada espacial privada da história

"Sem dúvida, é maior do que qualquer coisa que o setor comercial tenha conseguido até agora. (Entretanto) O risco não é zero", ressaltou Sean O'Keefe.

Os trajes dos quatro aventureiros foram preparados para suportar temperaturas extremas ou aumentar a mobilidade. A viseira oferece proteção térmica e solar. As roupas também são equipadas com câmera, e as informações sobre pressão, temperatura e umidade do traje são exibidas no capacete.

Antes da caminhada, Sarah Gillis elogiou a vestimenta. A SpaceX quer fabricar "milhões" delas no futuro, para permitir que a humanidade se torne uma espécie "multiplanetária".

"Um dia alguém poderia usar uma versão em Marte", portanto é "uma grande honra" testá-la, comentou Jared Isaacman, diretor da empresa financeira Shift4.

Isaacman arcou com todas as despesas da "excursão" pelo espaço. O valor gasto com a viagem não foi revelado.

A missão decolou na quinta-feira (11) da Flórida, nos EUA, e terá uma duração de cinco dias, em que estão previstos cerca de 30 experimentos. A Polaris Dawn marca uma nova etapa da exploração comercial do espaço. Isaacman, seu comandante, defende o uso do investimento privado para acelerar a "conquista do universo".