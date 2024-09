Inteligência artificial faz disparar poluição digital, mas também é aliada do planeta

Impulso à inovação e pesquisa ambiental

Este universo, cujos potenciais recém-começaram a ser desenvolvidos, também traz uma série de benefícios para a sociedade. A inteligência artificial já é uma aliada importante do planeta, graças aos mais variados usos: otimiza a eficiência energética de prédios, na construção civil e nas operações de transportes, por exemplo. Pode detectar escapamentos de metano na indústria fóssil, além de identificar irregularidades em diferentes atividades, como o desmatamento ou a pesca ilegais. Diversas iniciativas são descritas no coletivo Climate Change AI, alimentado por especialistas e pesquisadores.

"Tem start ups francesas, europeias e internacionais fazendo coisas realmente incríveis pelo planeta, principalmente na área de computer vision, que é a análise de imagens com IA", nota Anna Médan.

As ferramentas deram um grande impulso ao desenvolvimento das pesquisas relacionadas ao meio ambiente. Na climatologia, por exemplo, facilitaram o acesso a registros históricos de eventos climáticos e a relação entre os fenômenos extremos que ocorrem agora com as mudanças do clima. Auxiliam, ainda, nas projeções dos eventos que estão por vir - o que pode salvar vidas.

É este equilíbrio entre danos e benefícios que ainda precisa ser encontrado. Os especialistas têm convergido na orientação de que as ferramentas de IA devem continuar a ser desenvolvidas, mas o seu uso não necessariamente precisa ser generalizado. Pelo contrário, deve ser cada vez mais especializado.