Acidente em estrada francesa mata quatro brasileiros; motorista dirigia a mais de 180km/h

O motor do veículo foi ejetado e o velocímetro permaneceu "bloqueado em 180 km/h", em uma estrada com limite de velocidade de 50 km/h, acrescentou o promotor.

Três das quatro vítimas, todos homens, trabalhavam no setor da construção. O mais jovem, que chegou recentemente à França, procurava um emprego.

O prefeito de Saône, Benoît Vuillemin, explicou que as vítimas moravam a 200 metros do local do acidente, "com a mulher e o filho de um deles". "O impacto foi muito, muito violento", escreveu o prefeito em seu perfil no Facebook, acrescentando que tinha ido ao local imediatamente para fazer as observações iniciais.

"A estrada ficou fechada até as 4h da manhã (23h de Brasília) e agora foi reaberta", acrescentou, pedindo aos outros residentes que fossem "cautelosos", pois ainda poderia haver detritos na estrada

O prefeito postou fotos do acidente. Em uma dela é possível ver o carro com a parte da frente totalmente destruída.