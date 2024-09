Violência política nos EUA: 'O mais preocupante será após divulgação do resultado', diz historiador

Uma nova suposta tentativa de assassinato contra Donald Trump foi evitada no domingo (15) pelo Serviço Secreto norte-americano. O FBI continua investigando, enquanto Joe Biden e Kamala Harris dizem estar aliviados pelo fato do candidato republicano estar são e salvo. O atual chefe da Casa Branca acrescentou que todos os meios necessários seriam fornecidos para garantir a segurança de Trump e que não havia lugar para violência política nos EUA. Mas para o historiador André Kaspi, especialista em EUA, talvez seja tarde demais.

"A violência política nos Estados Unidos é uma decorrência direta da violência social no país", declarou André Kaspi à RFI. "Ao invés de trocar argumentos, alguns espíritos mais perturbados podem querer trocar golpes e balas. Talvez tenhamos passado de uma sociedade de discussão a outra baseada no conflito armado, que pode levar até mesmo a um assassinato", analisa.

Sobre as provocações do CEO da rede social X, o bilionário Elon Musk, que afirmou que ninguém ameaçava Joe Biden ou Kamala Harris, e depois apagou o tuíte, o especialista acredita que "não precisamos ler sua opinião para entendermos a origem da violência nos Estados Unidos". Segundo o historiador, "no fundo, é uma sociedade completamente dividida, fraturada, e é por isso que podemos dizer que pessoas mais turbulentas podem passar do debate à execução. É o que podemos constatar nessas duas tentativas de assassinato, sendo que a última poderia ter se tornado um verdadeiro drama", avalia.