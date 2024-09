Autoridades de Taiwan investigam origem do ataque dos pagers do Hezbollah que matou dezenas no Líbano

A Gold Apollo nega seu envolvimento no caso. O diretor da empresa afirma que autorizou a BAC Consulting a usar sua marca para distribuir seus produtos, mas nega qualquer responsabilidade no design e na fabricação dos pagers que explodiram no Líbano. "Estes não são nossos produtos", frisou o diretor da Gold Apollo a repórteres em Taipei.

Segundo ele, os pagers encontrados no Líbano são completamente diferentes de seus modelos. Ching-kuang acusa seu sócio de tê-los fabricado de "forma independente", mas os aparelhos encontrados no Líbano estavam disponíveis no site da Gold Apollo e só foram retirados após o ataque.

O diretor da empresa também afirma "não ter suspeitado de nada". Ele diz ter a lembrança do bloqueio de um pagamento da empresa BAC Consulting, emitido por um banco no Oriente Médio. Mas não se questionou sobre a origem do dinheiro. O governo húngaro afirma que a BAC era "um intermediário comercial, sem local de produção ou operacional na Hungria".

Questionado sobre os pagers usados no Líbano pelo Hezbollah, o ministro da Economia de Taiwan, Kuo Jyh-huei, disse que é possível "ter certeza se eles não foram produzidos no país". O primeiro-ministro Cho Jung-tai reafirmou na sexta-feira que "a empresa e Taiwan não exportaram pagers diretamente para o Líbano".

Em comunicado divulgado na quarta-feira, o governo húngaro afirmou que a BAC Consulting era intermediária e não possuía nenhum local de produção ou atividade em território húngaro.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusou Israel nesta quinta-feira de ter "cruzado todas as linhas vermelhas" após o ataque. De acordo com as autoridades libanesas, os pagers estavam carregados com explosivos que podiam ser detonados à distância com um código. Segundo uma fonte libanesa, as baterias dos walkie-talkies continham PETN, um explosivo muito poderoso.