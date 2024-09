Brasil tem dez filmes no festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz que começa neste sábado

Na competição de documentários, o Brasil será representado por "No Céu da Pátria Neste Instante", de Sandra Kogut. O filme examina as eleições presidenciais brasileiras e a tomada do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro de 2023.

"A Queda do Céu", de Erik Rocha e Gabriela Carneiro Cunha será exibido fora de competição. O filme é baseado no livro e testemunho do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa e do antropólogo francês Bruce Albert, publicado originalmente em francês em 2010. O documentário acompanha o ritual fúnebre Reahu, denuncia o garimpo ilegal e as epidemias trazidas por forasteiros.

"O menino e o Mundo", de Alê Abreu, também será exibido em uma sessão especial. O filme conta a história de um menino que sai de sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por animais-máquinas e seres estranhos. Uma viagem lírica e onírica que ilustra os problemas do mundo moderno.

Foco na Argentina

Além dos filmes em competição, o festival de Biarritz apresenta anualmente enfoques em temas variados, oferecendo a oportunidade para o público descobrir a cultura latino-americana em outras formas, com encontros literários e debates organizados pelo IHEAL (Instituto de Estudos Avançados da América Latina).

Nesta edição, o tema será a transformação da Argentina após a ascensão de Javier Milei à presidência da República, em dezembro de 2023. Acadêmicos e autores farão um balanço das ações que afetam atualmente a sociedade do país.