De olho no potencial portuário brasileiro, empresa francesa vai comprar 48% da Santos Brasil

O grupo francês de transporte marítimo CMA CGM confirmou nesta segunda-feira (23) a compra de 48% do operador de infraestruturas portuárias brasileiro Santos Brasil. A empresa, avaliada em R$ 11 bilhões, é dona do maior terminal de contêineres do país. A CMA CGM espera adquirir o restante da operadora "nos próximos meses".

Em um comunicado, o grupo do franco-libanês Rodolphe Saadé anunciou que havia "assinado um acordo definitivo e irrevogável" para comprar imediatamente uma participação de 48% na Santos Brasil. No texto, a empresa lembra que a operadora é proprietária do maior terminal de contêineres da América do Sul. O valor exato da transação não foi revelado pela CMA CGM.

Os 48% foram adquiridos de fundos administrados pelo gestor de ativos Opportunity, em uma operação que só deve ser concluída no primeiro trimestre de 2025, já que ainda está sujeita à aprovação regulatória das autoridades brasileiras. No entanto, a empresa francesa já está pensando na próxima etapa. "Ao final desse primeiro estágio, a CMA CGM lançará uma oferta pública de aquisição, nas mesmas condições, para o capital restante", diz o grupo, que tem sede em Marselha, no sul da França, e chamou a atenção recentemente ao se tornar o parceiro logístico dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.