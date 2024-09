Entenda as estratégias de campanha e o que dizem as pesquisas na acirrada disputa eleitoral nos EUA

Analisando todas as pesquisas nacionais conduzidas desde o debate - incluindo ABC News/Ipsos, Fox News e The New York Times/Siena College - a média mostra Harris liderando por apenas 3 pontos, de acordo com a mais recente CNN Poll of Polls. Esse padrão tem se mantido durante todo o ano, com nenhum dos candidatos abrindo uma vantagem superior a 5 pontos. O fato de nenhum candidato ter liderado por pelo menos 5 pontos neste ciclo é notável, indicando que os eleitores estão altamente polarizados e firmes em suas escolhas.

O que torna essa eleição particularmente imprevisível é a dinâmica do Colégio Eleitoral. Trump tende a ter uma posição mais favorável nesse sistema devido à distribuição geográfica de seus eleitores, especialmente entre os brancos sem diploma universitário, que são super-representados em estados decisivos. Estimativas sugerem que Harris precisaria vencer o voto popular por mais de 3 pontos para ser considerada favorita no Colégio Eleitoral, um patamar que ela ainda não alcançou.

De acordo com as avaliações atuais da CNN, Harris começa com 225 votos eleitorais contra 219 de Trump, com sete estados e um distrito no Nebraska ainda em disputa. Harris parece ter uma ligeira vantagem em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, enquanto Trump está um pouco à frente no Arizona e na Geórgia. No entanto, em todos esses estados, a diferença média é de apenas 1 a 2 pontos, colocando-os bem dentro da margem de erro.

Estratégia multifacetada

Kamala Harris tem adotado uma estratégia multifacetada para tentar superar esses desafios. Diferentemente de Joe Biden em 2020, que frequentemente retratava Trump como uma ameaça direta à democracia, Harris está optando por uma abordagem que busca diminuir Trump aos olhos do público ao mesmo tempo em que alerta sobre os perigos reais de suas políticas. Ela enfatiza tanto o aspecto "não sério" de Trump - destacando suas declarações controversas e comportamentos erráticos - quanto os riscos concretos que sua eleição poderia representar.

Assessores e estrategistas da campanha de Kamala explicam que essa abordagem reflete a percepção dos eleitores: eles veem Trump como um indivíduo que não é sério, mas reconhecem a seriedade das consequências de uma possível reeleição do republicano. Harris utiliza momentos estratégicos, como debates e entrevistas, para destacar essas dualidades, tentando criar um contraste nítido entre sua competência e o comportamento de Trump.