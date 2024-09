França enfrenta novo escândalo judicial: violência física e psicológica em creches

Na abertura da audiência, as duas advogadas de defesa solicitaram que o julgamento, já adiado duas vezes, fosse novamente adiado. Elas argumentaram que o processo deveria ser desvinculado da campanha de lançamento do livro, que chegou às livrarias na semana passada, por acreditarem que Castanet apontava as rés como "culpadas", antes de o debate jurídico começar.

O tribunal de Lille excluiu um adiamento, mas determinou que as audiências sejam fechadas ao público. Todos os jornalistas que estavam na sala tiveram de deixar o recinto, inclusive Castanet, que fala em um julgamento "emblemático".

Pouco antes do início da audiência, o advogado Patrick Lambert, que representa uma família que teve duas crianças nessa creche, vítimas de "abusos psicológicos, isolamento e má alimentação", mas que também suspeita de violência física - "uma delas foi encontrada com um galo na testa", contestou a estratégia da defesa. "Nosso espírito não é de vingança ou maldade, queremos apenas o reconhecimento da verdade", enfatizou.

Um pai presente na sala, que entrou com uma ação civil e acusa a auxiliar de enfermagem de ter trancado o filho no escuro, disse que o menino, atualmente com 8 anos, tem problemas psicológicos. Segundo ele, as sequelas são múltiplas: agressividade, dificuldades na escola, medo do escuro, ansiedade.

"Este não é o julgamento da People&Baby, mas de dois indivíduos sobre os quais existem suspeitas", disse à AFP o advogado Alexandre Schmitzberger, que representa uma família cujo filho voltou dessa creche com "arranhões na base do pescoço" e "marcas que parecem a mão de um adulto, no braço e no tronco".

"O debate é levado à praça pública (pelo livro de Victor Castanet) e permitirá, espero, questionar os problemas estruturais (...) que por vezes podem, sem dúvida, explicar os comportamentos", ponderou Schmitzberger.