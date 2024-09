Goleada do Bayern de Munique e vitória suada do PSG marcam estreia da nova Liga dos Campeões

Na terça-feira, os primeiros jogos sete jogos foram marcados pela goleada de 9 a 2 do Bayern de Munique sobre o Dínamo de Zagreb, quatro deles marcados pelo atacante inglês Harry Kane. O time alemão desde a estreia já se mostra um forte candidato ao título.

Mas o Real Madrid, maior vencedor da Liga dos Campeões, também deixou seu recado logo na primeira rodada. Teve dificuldades contra o alemão Stuttgart, mas acabou vencendo por 3 a 1, com Endrick fechando o placar. Ao canal do Real Madrid, o ex-palmeirense falou da alegria de marcar seu primeiro gol com a camisa merengue na Liga dos Campeões. "Estou muito contente com minha estreia e em fazer o meu primeiro gol e ajudar o Real Madrid. É o que quero para minha vida", declarou.

PSG sofre

Os clubes franceses tiveram uma estreia com vitória, com exceção do Lille, que perdeu para o Sporting de Portugal por 2 a 0. A surpresa ficou com o Brest, time do oeste da França que pela primeira disputa a competição. Na estreia em casa, diante de um estádio lotado, a equipe austríaca do Sturm Graz por 2 a 1. Uma vitória histórica. Quem também fez bonito foi o Mônaco, que jogando em casa, superou o Barcelona por 2 a 1. Quem mais sofreu na estreia foi o Paris Saint-Germain.

O time que chegou à semifinal da temporada passada da Liga, recebeu o Girona, da Espanha. Só no final da partida, depois de uma falha do goleiro Gazzaniga no chute cruzado do lateral esquerdo Nuno Mendes, o time parisiense conseguiu a vitória e os três pontos importantes para um bom início de campeonato. A partida foi tão difícil, que o treinador espanhol do PSG, Luis Enrique, fez uma comparação curiosa ao ser questionado sobre o que disse ao treinador do Girona, Michel Sanchez Muñoz ao final do confronto no Parque dos Príncipes.

"Bem, no final da partida, eu disse a ele que sofri mais do que um parto. Eu participei de alguns partos, mas obviamente eu não era o protagonista. Em outras palavras, sofri muito por causa do jogo, da necessidade de vencer e para conseguir três pontos. Então eu sofri e obviamente o parabenizei não apenas pelo jogo, mas também pelo que ele e o Girona representam para o futebol europeu agora. E você verá. Tenho certeza de que eles conseguirão pontos e de que são um time muito, muito difícil.