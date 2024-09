Reino Unido proíbe facões e facas "zumbi" para reduzir incidentes e crimes com armas brancas

Neste domingo, um adolescente foi esfaqueado até a morte em Woolwich, no sudeste de Londres. "Infelizmente ele morreu pouco depois, apesar dos esforços dos policiais e paramédicos no local", explicou a polícia em um comunicado. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido.

Este é apenas um dos milhares de crimes com facas ocorridos no Reino Unido no último ano. No total, mais de 50.500 incidentes foram registrados pela polícia na Inglaterra e no País de Gales, entre março de 2023 e março de 2024. O aumento é de cerca de 4% em relação ao ano anterior.

A polícia britânica registrou mais de 15.000 infrações com armas brancas no mesmo período, contra 12.786 no ano anterior somente em Londres. Este aumento é de 80% desde 2015. Além disso, quase 250 pessoas morreram vítimas dessas armas entre julho de 2022 e junho de 2023 na Inglaterra e no País de Gales, de acordo com o Office for National Statistics.

Another fantastic afternoon with @steelwarriorsuk at Finsbury Park. This week our Year 9 boys joined the crew! #ThisIsAP pic.twitter.com/6cctayK77Y ? Haringey Learning Partnership (@HaringeyLP) July 10, 2024

"Ociosidade gera problemas"

Por que alguns jovens carregam facas? Segundo o representante da associação britânica, os jovens têm a sensação de estar em perigo nas ruas e querem se proteger. Também há o desejo de "parecer mais forte". A falta de estruturas acessíveis onde os jovens possam praticar esportes, diz, acaba favorecendo a ociosidade e, com ela, surgem os problemas.