Suspeito preso após tentativa de assassinato de Trump revelou plano em carta

Routh acusa o ex-presidente de ter provocado um caos no Oriente Médio ao fechar as portas em 2018 para um acordo internacional das grandes potências com o Irã sobre o programa nuclear da República Islâmica. Ele também esteve na Ucrânia para defender o país da invasão russa.

Não está claro se o suspeito se refere à tentativa de assassinato contra Trump em um campo de golfe do bilionário na Flórida (sudeste) ou a outro anterior.

Em julho, Trump ficou ferido de raspão em uma primeira tentativa de assassinato nesta campanha, durante um comício na Pensilvânia. Neste incidente, o serviço de segurança matou o autor dos disparos. O suspeito foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos.

Audiência no tribunal

Routh comparece, nesta segunda-feira, perante um tribunal desse estado acusado de dois crimes com arma de fogo, após ser preso quando supostamente fugia do Trump International Golf Course de West Palm Beach em 15 de setembro.

De acordo com a acusação, um agente do Serviço Secreto atirou em Routh depois de avistar um fuzil saindo de uma área arborizada perto de onde Trump estava jogando golfe. Routh foi localizado por uma testemunha, que o viu fugir em um carro.