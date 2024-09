Discurso de abertura e evento pela democracia marcam participação de Lula na Assembleia Geral da ONU

Em outra reunião, Lula se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para continuar as negociações sobre o acordo entre Mercosul e UE, reiterando a necessidade de diálogo sobre questões ambientais e comerciais. Além disso, Lula discutiu a situação do Haiti junto ao seu recém-empossado primeiro-ministro Garry Conille, enfatizando a responsabilidade internacional na crise do país e se comprometendo a mobilizar outros líderes para apoiar o Haiti.

Na saída do encontro, Lula falou rapidamente com jornalistas e disse que "nós temos que assumir responsabilidade, não o Brasil, mas o mundo, com o Haiti. Não é possível que o país esteja se deteriorando, sem a solidariedade internacional."

O primeiro-ministro haitiano, por seu lado, disse que Lula "se comprometeu a garantir que se mobilizará junto a outros países para apoiar a situação do Haiti. Ele foi muito generoso com a concessão do seu tempo e muito inspirador em termos de ideias. Nós contamos com a cooperação do Brasil no futuro", enfatizou.

Desistência de participar em evento

O presidente Lula desistiu de participar de um dos eventos programados para a noite de segunda-feira devido a uma confusão ocorrida durante a entrada da delegação brasileira no local. O problema aconteceu porque o presidente americano Joe Biden resolveu fazer uma aparição surpresa na noite de Gala da Fundação Bill Clinton, fazendo com que o serviço secreto tomasse o controle da segurança do Jazz at Lincoln Center.