Assassinato de jovem relança debate sobre expulsão de estrangeiros criminosos reincidentes na França

O assassinato de Philippine, universitária francesa de 19 anos cujo corpo foi encontrado no último sábado (21), relança o debate sobre o cumprimento das Obrigações de Saída do Território Francês (OQTF), ordem judicial que determina que um estrangeiro não pode mais permanecer no país. O suspeito de cometer o crime é um marroquino condenado a cinco anos de prisão por estupro e que já não deveria mais estar em solo francês desde junho.

O corpo da jovem, estudante da respeitada Universidade de Paris-Dauphine, foi encontrado parcialmente enterrado no Bois de Boulogne, um enorme parque público no oeste de Paris. Philippine foi vista pela última vez na sexta-feira (20), no horário do almoço, na instituição que fica a poucos metros do parque. Uma investigação por estupro e homicídio está em curso.

O suposto autor do assassinato estava em situação irregular no território francês e foi detido enquanto fugia para a Suíça. O caso provoca uma forte polêmica no país, com políticos da direita e da esquerda criticando a "cadeia criminal e administrativa" francesa.