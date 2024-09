Cogumelo de Paris, patrimônio da gastronomia francesa, pode desaparecer

A perspectiva mudou com a era moderna. O rei Luís XIV gostava de degustá-los e Jean-Baptiste de La Quintinie, responsável pela horta real na França da época, conseguiu cultivar o rosé des prés, uma variante bucólica do cogumelo de Paris, ao ar livre.

Entretanto, seu cultivo era limitado à primavera, assim como a colheita de cogumelos selvagens, que ocorria no meio da estação. Mas em 1811, um horticultor de Passy chamado Chambry, decepcionado com sua colheita de cogumelos, jogou estrume que havia usado em suas plantações em uma pedreira.

Um cogumelo que cresce em pedreiras

Misturado com resíduos de pedra e mantido a uma temperatura e umidade constantes, o substrato fez milagres. Os cogumelos cresceram em abundância, permitindo várias colheitas. Com a ajuda de uma espécie que se refugiou nesse lugar isolado, Chambry encontrou uma maneira de fazer com que o que ficou conhecido como "cogumelo de Passy" crescesse o ano todo.

Não demorou muito para que a receita milagrosa se espalhasse. No final do século 19, 3.000 pedreiras estavam operando em Paris e nos arredores, fornecendo cerca de 3 milhões de cestas ao famoso mercado de Halles, no centro de Paris, todos os anos. O cogumelo de Passy ficou então conhecido como cogumelo de Paris.

No entanto, essas pedreiras foram gravemente afetadas pelos novos empreendimentos subterrâneos que começaram a se multiplicar no novo século, principalmente para a construção do metrô. O cultivo de cogumelos se espalhou para além dos limites de Paris e encontrou refúgio nas pedreiras dos subúrbios do sul, em Montrouge e no planalto de Vanves.