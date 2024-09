Conheça The Sorority, aplicativo gratuito que ajuda mulheres vítimas de violência a alertar amigos

Embora o aplicativo permita que as vítimas de violência e agressão enviem um alerta para o celular em caso de perigo, essa foi a primeira vez que o sistema foi usado dessa forma. A mensagem foi imediatamente compartilhada nas redes sociais por um milhão de usuários, no aplicativo e por e-mail, e mais de 300.000 pessoas receberam o alerta diretamente.

Ampla gama de funções

O aplicativo emite um alarme sonoro no celular, que foi gravado pelo trio francês Les Coquettes, as madrinhas da associação, para atrair a atenção das pessoas ao seu redor. Uma mensagem visual de SOS também é exibida no celular da vítima se, por estar chocada, ela não consiga falar.

Mas o principal recurso desse aplicativo é o botão de alerta na tela inicial do telefone celular, que indica a posição GPS do telefone da vítima para os 50 usuários mais próximos da vítima. "O sinal que é ativado em dois segundos", explica Priscillia Routier-Trillard, criadora e CEO do app.

Aplicativo é reconhecido pelo Ministério do Interior da França

Em 8 de março, Dia Internacional dos Direitos da Mulher, a The Sorority consolidou uma parceria com o Ministério do Interior da França. O objetivo era "aumentar a conscientização dos policiais sobre a violência contra as mulheres".