Escândalo de pedofilia na Igreja Católica deve marcar visita do papa Francisco à Bélgica

No início da noite, o papa Francisco desembarca em Bruxelas sob um forte esquema de segurança e cumprirá uma agenda de três dias na capital belga e nas cidades de Louvain e Louvain-la-Neuve. Na sexta-feira (27), ele será recebido pelo rei Philippe e a rainha Mathilde da Bélgica no Castelo de Laeken, residência oficial da família real belga, além do tradicional encontro com autoridades políticas e representantes da sociedade civil.

Durante a tarde, o argentino Jorge Bergoglio visita a Universidade Católica de Louvain (KU Leuven), a cerca de 26 km de Bruxelas, para um encontro com docentes e jovens refugiados. Logo depois, o papa segue para o centro histórico da cidade, em carro aberto, para saudar as 20 mil pessoas esperadas.

No sábado (28), o papa Francisco se encontra com membros do clero da Igreja belga, de institutos religiosos e agentes pastorais na Basílica do Coração de Jesus em Koekelberg. Está previsto a intervenção de um representante do centro de acolhimento para as vítimas de abusos sexuais; e na parte da tarde, o papa deve visitar a Universidade de Louvain-la-Neuve (UCL). A viagem se encerra no domingo (29), com a missa de beatificação da religiosa carmelita Ana de Jesus, no Estádio Rei Balduíno, onde é esperado um público de 35 mil pessoas.

Catolicismo em queda na Bélgica

Apesar da comemoração do 600º aniversário da Universidade Católica de Louvain, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, ressaltou que a visita a Luxemburgo e à Bélgica se trata de "uma viagem ao coração da Europa" que vai abordar os temas da paz, migração, cultura e mudanças climáticas.

O papa Francisco vai desembarcar em um país onde a comunidade católica tem diminuído bastante nos últimos anos. Segundo uma pesquisa recente feita pelo jornal Le Soir, apenas 43% dos belgas se consideram católicos, o que contradiz as estatísticas publicadas pela Santa Sé, que afirma que 72% da população do país é católica.