Presidente eleita do México deflagra crise diplomática ao não convidar rei da Espanha para posse

Sanchez expressou sua "enorme frustração", especialmente porque o México é administrado por "governos progressistas". "Nós também somos um governo progressista e parece que não conseguimos normalizar nossas relações políticas", lamentou. Em sua declaração, Sheinbaum disse que havia conversado com Sanchez havia dois dias.

A Espanha e o México estão unidos por profundos laços históricos, humanos, econômicos e culturais. Milhares de empresas espanholas operam no país latino-americano, a começar pelos bancos BBVA e Santander, dois dos líderes do mercado local. No início deste ano, o México comprou 13 usinas elétricas da gigante espanhola de energia Iberdrola por US$ 6,2 bilhões.

Rei espanhol se recusa a homenagear espada de Bolívar

Durante seu mandato, o presidente mexicano Andrés Manuel Lopez Obrador declarou duas vezes uma "pausa" na relação com a Espanha. Em uma carta de 2019, ele propôs "que os dois países chegassem a um acordo e escrevessem uma narrativa pública e compartilhada de sua história comum", lembrou Sheinbaum em sua declaração.

O rei Felipe VI participou de cerca de 80 cerimônias de investidura na América Latina, de acordo com o site do jornal El País. Mas em 2022, na Colômbia, durante a posse do presidente de esquerda Gustavo Petro, observadores criticaram o monarca espanhol por ter permanecido sentado durante a passagem da espada de Simon Bolívar, um dos heróis da independência das colônias espanholas na América Latina no início do século XIX. Os outros convidados se levantaram.

(Com AFP)