Putin anuncia revisão da doutrina nuclear da Rússia antes da visita de Zelensky a Washington

O presidente russo alertou nesta quarta-feira (25), que seu país poderá recorrer a armas nucleares em caso de "lançamento massivo" de aviões, mísseis ou drones contra o seu território. "Consideraremos esta possibilidade se recebermos informações confiáveis ??sobre o lançamento massivo de meios de ataque aeroespaciais e sua travessia da fronteira do nosso Estado", alertou.

Vladimir Putin garantiu que a Rússia sempre teve "uma abordagem muito responsável sobre estas questões". No entanto, "vemos que a atual situação militar e política evolui de forma muito dinâmica e devemos levar isso em conta", acrescentou. "Isto inclui o surgimento de novas fontes de ameaças e riscos militares para a Rússia e seus aliados", afirmou o chefe de Estado russo.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Vladimir Putin tem insistido sobre o possível uso de armas nucleares. A doutrina nuclear russa prevê uma utilização "estritamente defensiva" de armas atômicas, em caso de ataque à Rússia com armas de destruição massiva ou em caso de agressão com armas convencionais "ameaçando a própria existência do Estado".

A Rússia implantou armas nucleares táticas em 2023 em Belarus, seu aliado mais próximo, que também anunciou em maio passado um exercício coordenado com Moscou para verificar seus lançadores de armas nucleares táticas.

Visita em contexto eleitoral

Volodymyr Zelensky será recebido por Joe Biden e Kamala Harris na quinta-feira, em meio a críticas agressivas de Donald Trump ao presidente ucraniano. Em um contexto eleitoral, a guerra na Ucrânia volta a entrar na campanha presidencial americana. Segundo o ex-presidente americano, se nega a negociar com a Rússia, ao mesmo tempo que recebe ajudas bilionárias dos Estados Unidos.