Suspeitos de violações, sites de compras chineses Shein e Temu estão na mira de países europeus

O documento menciona especificamente Temu e Shein. Além da França, o texto é apoiado pela Áustria, Dinamarca, Holanda e Polônia.

Produtos ilegais e práticas enganosas

No final de junho, a Comissão Europeia solicitou informações à Temu e à Shein, para verificar a sua conformidade com as regras europeias em matéria de defesa do consumidor. Bruxelas questionou particularmente estas plataformas de origem chinesa sobre as medidas que implementam para permitir a denúncia de produtos ilegais.

Outros pedidos dizem respeito a interfaces enganosas ("dark patterns") que permitem manipular o comportamento dos utilizadores, a proteção de menores, a transparência dos sistemas de recomendação de produtos e a rastreabilidade dos vendedores nestas plataformas.

Leia tambémChina inicia investigação sobre práticas europeias 'injustas', em contexto de guerra comercial

Estes vários pontos estão sujeitos a obrigações ou proibições no âmbito do DSA, que entrou em vigor em 17 de fevereiro. Ambas as empresas afirmaram sua vontade de cooperar com as autoridades.