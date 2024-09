Em 20 anos, festival de documentários Brésil en Mouvements "mudou o olhar" sobre o Brasil na França

A edição 2024 começa neste sábado e domingo no cinema L'Écran, de Saint-Denis (periferia parisiense), com a exibição, entre outros, do excelente "Viajo porque preciso, volto porque te amo". A exibição contará com a presença do codiretor Marcelo Gomes. No cinema "Les 7 Parnassiens", os filmes serão apresentados de 3 a 6 de outubro.

"Dessa maneira, a gente comemora o aniversário. Se dar de presente dois cinemas é um privilégio e também uma maneira de ampliar o nosso público", espera. O festival tem um público cativo em Paris. No ano passado, o evento reuniu 1.200 pessoas.

Balanço

Brésil em Mouvements é um festival militante feito por militantes, na base do voluntariado e quase sem nenhum apoio institucional fixo. "É um festival participativo. Poderia ser um festival feito com menos sofrimento, mas a gente faz esse festival com muito amor, na garra e eu tenho que agradecer a toda equipe de voluntários e a todas as pessoas que passaram pelo festival. Graças a essas pessoas, o festival existe há 20 anos",

"Brésil en Mouvements" foi pioneiro na França e Érika Campelo acredita que o evento continua sendo o único exclusivamente dedicado ao documentário brasileiro no país. Ela festeja que nesses 20 anos "o público francês, europeu, conhece melhor o Brasil, a nossa diversidade, a nossa Riqueza através do festival".

Para comprovar essa mudança de olhar, a presidente da associação diz que as matérias feitas sobre o Brasil na imprensa francesa há 20 anos, são completamente diferentes das reportagens atuais. "Nós não fomos os únicos, mas a gente contribuiu bastante para essa mudança de olhar de como ver o Brasil ou ver o Brasil como também um laboratório de reflexão sobre questões sociais, sobre questões ambientais, o lugar e a importância dos povos indígenas, de toda a questão racial, das pessoas afrodescendentes, o debate sobre a escravidão e que lugar tem a escravidão ainda hoje na nossa sociedade brasileira, mas qual é esse lugar também aqui na sociedade francesa", salienta. "A França e o Brasil evoluíram, o público evoluiu e aprendemos muita coisa mutuamente", conclui.