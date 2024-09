Na ONU, Brasil e China reforçam plano de 'amigos da paz' na Ucrânia

Questionado sobre a pouca participação da Ucrânia e o possível ceticismo manifestado por Volodymyr Zelensky, Amorim disse que "não sabe" se o líder ucraniano está incomodado. "Ele não me falou", respondeu o assessor, completando que Rússia e Ucrânia "serão parte do processo quando o momento certo chegar" - sem especificar datas.

"Eu fui a Kiev, nós ouvimos o ponto de vista dele. Ano passado, o presidente Lula recebeu o Zelensky aqui, e falou por vídeo com o Zelensky. Eu acho que já falei mais com o Andrii Sybiha? [ministro de Relações Exteriores de Ucrânia] do que com qualquer outro ministro, mais do que com a minha família", salientou.