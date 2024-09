Na véspera de completar 90 anos, Brigitte Bardot não pede presente, mas respeito aos animais

A atriz francesa e ícone do cinema mundial Brigitte Bardot completa 90 anos neste sábado (28). A estrela, que leva uma vida discreta e longe do público, aproveita a data para reforçar a sua luta em favor dos animais. Com a fundação que tem seu nome, B.B., como é conhecida, pretende continuar esse combate até o fim, como escreve em uma carta aberta endereçada à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira (27).

Nascida em 28 de setembro de 1934, a protagonista do filme "E Deus criou a mulher", dirigido por Roger Vadim em 1956, até hoje é lembrada e celebrada no mundo inteiro como um símbolo da feminilidade e da beleza nas telas internacionais. "Eu fico muito feliz de chegar a uma idade assim canônica", disse recentemente em entrevista ao jornal Le Parisien. "Para mim, todos os dias são iguais. Eu vejo o tempo passar e acho que isso é muito bom", completa a diva do cinema.

Há mais de 50 anos, a estrela viveu por alguns meses em Búzios, no Rio de Janeiro, de onde diz ainda guardar boas recordações. Desde que deixou as telas de cinema, Bardot se tornou uma ferrenha defensora dos animais e vive praticamente reclusa na Madrague, sua casa em Saint-Tropez.