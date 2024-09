No palanque da ONU, Netanyahu ameaça Irã; operação terrestre no Líbano seria "breve", diz Israel

"Esta guerra pode acabar. Tudo o que o Hamas tem de fazer é render-se, depor as armas e libertar os reféns", salientou ele. "Se eles não o fizerem, lutaremos até alcançarmos a vitória, a vitória total. Não há alternativa", alertou.

Israel não vai parar até atingir "todos" os objetivos no Líbano

No Líbano, onde Tel Aviv acelerou as operações na última semana contra o movimento xiita Hezbollah, aliado do Irã, Netanyahu adiantou que seu país continuará a investida até que "todos" os objetivos sejam alcançados. Uma possível operação terrestre do exército israelense no país vizinho seria "o mais breve" possível, segundo informou uma alta fonte das forças de segurança israelenses, nesta sexta-feira.

Falando sob condição de anonimato a um grupo de jornalistas, a fonte explicou que Israel "se prepara todos os dias e é certo que isso [operação terrestre] faz parte das opções" que o país tem à disposição, acrescentou. A fonte garantiu que os ataques no Líbano causaram numerosas mortes de integrantes do Hezbollah e reduziram significativamente as capacidades militares do movimento.

O Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel há quase um ano, alegando apoio ao seu aliado, o Hamas palestino, em guerra com Israel desde o ataque lançado em 7 de outubro em solo israelense, a partir da Faixa de Gaza. O alto funcionário de segurança israelense indicou que o objetivo das atuais operações militares realizadas no Líbano por via aérea também é eliminar os líderes militares do movimento xiita e "limpar" as áreas fronteiriças do norte de Israel, para que os residentes deslocados possam voltar às suas casas.

Na segunda-feira (23), caças israelenses começaram a bombardear diariamente os redutos do Hezbollah no Líbano, causando o êxodo de cerca de 118 mil pessoas, segundo as Nações Unidas. Durante este período, mais de 700 pessoas foram mortas no Líbano, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.