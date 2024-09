Sobe para 60 número de mulheres que acusam Mohamed Al-Fayed, pai de ex de Lady Di, de agressões sexuais

O bilionário egípcio era dono da rede de lojas de luxo Harrods, em Londres, do hotel Ritz, em Paris, e do clube de futebol inglês Fulham. O empresário ficou famoso no mundo inteiro porque um de seus filhos, Dodi Al-Fayed, namorou a princesa Diana nos anos 1990. O casal morreu em um acidente de carro em Paris, em 1997, ao tentar fugir de paparazzi. Já Mohamed Al-Fayed faleceu no ano passado, ao 94 anos, de causas naturais.

Documentário da BBC

O caso veio à tona há uma semana, quando a BBC fez as primeiras revelações contra Al-Fayed em um documentário. Dezenas de mulheres, algumas delas menores de idade na época das supostas agressões sexuais acusam o bilionário egípcio.

"Acreditamos que abusos tenham ocorrido em todos os lugares por onde Mohamed Al-Fayed tenha passado. Infelizmente, isso é verdade", dizem os advogados das denunciantes.

A equipe jurídica "Justiça para as sobreviventes de Harrods" anunciou que lancará uma ação civil contra a rede de lojas da qual Al-Fayed era proprietário. Segundo os advogados, foram examinadas várias denúncias de vítimas e empregados. Alegando que suas clientes "perderam toda a confiança na Harrods", a defesa reclama "um processo independente e transparente".

Já a direção da rede de lojas reconheceu na quinta-feira (26) uma "cultura tóxica" na empresa na época em que Mohamed Al-Fayed era proprietário. O bilionário chegou a assinar "acordos amigáveis" com algumas das acusadoras.