Brasileira lança projeto que leva tradição da cachaça para a Europa

"A cachaça é muito mais do que uma bebida. É um reflexo da nossa história, da nossa cultura, da nossa gente. É uma tradição que precisa ser preservada e compartilhada com o mundo", explica Raquel.

A paixão de Raquel pela cachaça nasceu em sua terra natal, no Rio de Janeiro, onde a bebida faz parte da cultura e da história do povo brasileiro. Raquel sempre se encantou com o sabor único da cachaça, com as festas e tradições que a envolvem, e com o espírito que ela representa.

Ao se mudar para Portugal em 2016, Raquel percebeu que a cachaça brasileira era pouco conhecida no país. Ela viu uma oportunidade de compartilhar sua paixão e de mostrar ao mundo a riqueza da bebida brasileira. Assim, criou a "Casa Cachaça", um projeto que tem como objetivo promover a cachaça brasileira em Portugal e no mundo.

"Eu queria mostrar ao mundo que a cachaça não é apenas uma bebida barata e de baixa qualidade. Ela pode ser sofisticada, com um sabor único e uma história rica", explica Raquel.

A "Casa Cachaça" tem também como objetivo se tornar um ponto de encontro para amantes da cachaça e para aqueles que desejam conhecer mais sobre a cultura brasileira. Raquel realiza degustações, palestras, eventos e promove a cachaça de alta qualidade, produzida com ingredientes e processos tradicionais.

Cachaça premium

"A minha missão é mostrar a cachaça brasileira como um produto de qualidade, com uma história rica e um sabor único. Trabalho com cachaças premium, cuidadosamente selecionadas no Brasil, para apresentar ao mundo a riqueza e a sofisticação da nossa bebida", afirma Raquel.