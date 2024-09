Com candidato antivacina e contra imigração, extrema direita lidera pesquisas em eleições na Áustria

As pesquisas sugerem que a única aliança com probabilidade de garantir a maioria absoluta (92 dos 183 membros eleitos) seria entre o FPÖ e o ÖVP, sendo os conservadores do governo os únicos que se mostraram abertos a um acordo com a extrema direita. Os dois partidos compartilham posições comuns sobre regras de imigração mais rígidas e cortes de impostos. No entanto, o radicalismo de Herbert Kickl pode ser um obstáculo.

Kickl, que assumiu a direção da legenda de extrema direita em 2021, conseguiu reestabelecer a imagem do partido, arranhada após um escândalo de corrupção envolvendo seu antigo chefe e então vice-chanceler, Heinz-Christian Strache, em 2019, graças a uma postura radical, tanto no conteúdo quanto na forma. Ele usa termos que são referências veladas à linguagem nacional-socialista, assume posições pró-russas, pede uma "orbanização da Áustria", em referência ao líder húngaro Viktor Orbán, e defende posições cada vez mais extremas sobre a imigração. Kickl repete constantemente seu desejo de ter uma "Áustria fortaleza".

Personagem misterioso

Herbert Kickl gosta de cultivar o mistério. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, além do fato de que ele veio de uma família modesta e cresceu na Caríntia antes de se mudar para Viena para estudar. Ele deixou a escola sem se formar antes de entrar para o FPÖ e deve sua ascensão a Jörg Haider, a figura histórica do partido. Mas durante anos ele permaneceu nos bastidores, até se tornar o porta-voz do movimento antivacina, que teve uma adesão importante na Áustria durante a pandemia de Covid-19.

Sua postura extrema sobre assuntos polêmicos parece funcionar, observa Robert Treichler, autor de uma biografia sobre o candidato. "Kickl é sempre agressivo, sempre atacando", explica ele. "Esse tipo de atitude e estilo o teria impedido de se tornar um líder, mas hoje se encaixa em nossos tempos, porque as coisas mudaram muito do ponto de vista político, assim como a atmosfera geral", analisa o autor.

Mas o radicalismo que fez Kickl ganhar fama pode impedi-lo de se tornar chanceler. Karl Nehammer, líder dos conservadores, o partido que poderia unir forças com o FPÖ para governar, não exclui totalmente negociar com o FPÖ, mas já disse que recusa qualquer tipo de diálogo com Herbert Kickl.