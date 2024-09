França se opõe a qualquer operação militar terrestre no Líbano

O chefe da diplomacia francesa expressou neste sábado (28) sua preocupação com a situação no Líbano. O representante de Paris pediu novamente o fim imediato da ofensiva israelense e se opôs a qualquer tipo de operação militar terrestre no país.

O ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, conversou com Najib Mikati, primeiro-ministro do Líbano, na tarde de sábado, de acordo com o Quai d'Orsay, sede da diplomacia francesa. Segundo nota oficial, Barrot expressou "a extrema preocupação da França com os acontecimentos das últimas horas no Líbano".

O chefe da diplomacia francesa reiterou que a França continua "se opondo a qualquer operação terrestre no Líbano". Paris "pede o fim imediato dos ataques israelenses no Líbano e condena qualquer ação indiscriminada contra civis", declarou o Quai d'Orsay em comunicado à imprensa. Paris também "pede que os outros participantes, em particular o Hezbollah e o Irã, se abstenham de qualquer ação que possa levar a mais desestabilização e conflagração regional".