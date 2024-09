Imprensa francesa aborda "onda de choque" provocada pelo caso de estupro de Mazan no país

As agressões sexuais sofridas por Gisèle Pelicot ocorreram entre 2011 e 2020. Ao longo dos quatro meses de julgamento, serão ouvidos 51 acusados, incluindo o agora ex-marido da vítima, Dominique Pelicot, acusado de drogá-la para que os outros homens pudessem estuprá-la na casa da família.

A revista Nouvel Obs destaca a repercussão do caso na França, lembrando que "o assunto está em toda a parte. Na mídia e nas redes sociais, as audiências são noticiadas quase em tempo real". A semanal argumenta que, ao pautar o "debate público", o caso de Mazan extrapola as questões jurídicas envolvendo o julgamento, mas também levanta novamente debates sobre as relações de gênero na sociedade, como reflexões a respeito da "dominação masculina sobre as mulheres".

"O caso de Mazan traz ao debate público noções anteriormente reservadas aos círculos ativistas feministas: como se exerce a dominação masculina sobre as mulheres? O que é masculinidade tóxica? Existe uma 'cultura do estupro' na França e em que consiste? Que lugar deve ser dado ao consentimento na lei? Este julgamento finalmente revela como o estupro, um crime eminente intimo, é fundamentalmente um assunto político", prossegue Nouvel Obs. A revista lembra que 94 mil mulheres são vítimas de estupro ou tentativa de violação todos os anos na França.

"Especialista sob influência psicanalítica"

"Especialista sob influência psicanalítica" é o titulo da matéria da publicação L'Express, que se concentra no depoimento dado há 20 dias pelo psicólogo Bruno Daunizeau, que atendeu a vítima Gisèle Pelicot. Apontando uma eventual falta de "base cientifica", a revista questiona o método utilizado pelo especialista para analisar a paciente e determinar o "impacto traumático" sofrido por ela.

"Bruno Daunizeau, psicólogo especialista e psicanalista, compareceu perante o tribunal criminal de Vaucluse, em Avignon. Seu papel: determinar o impacto traumático de Gisèle Pelicot ao saber que seu marido a estava drogando para que homens a estuprassem, durante dez anos (...) Um trecho de sua apresentação chama a atenção: durante o encontro com Gisèle Pelicot, o psicólogo disse que realizou o teste da página em branco para medir seu grau de 'influenciabilidade'", começa dizendo a reportagem.