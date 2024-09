Oposição venezuelana volta às ruas de Caracas dois meses após reeleição de Maduro

O protesto foi convocado pelas redes sociais, com o objetivo de contestar a permanência de Maduro no poder, mas também exigir que o ex-candidato Edmundo Gonzalez Urrutia, exilado na Espanha, seja considerado o vencedor das eleições de 28 de julho. Maria Corina Machado também fez um apelo por uma mobilização mundial, para que cidadãos se reúnam nas cidades onde vivem, em todo o mundo, para cantar o hino nacional venezuelano e divulgar as manifestações na internet.

Essa é a primeira mobilização desde que Urrutia se exilou na Espanha. A saída do opositor da Venezuela foi um golpe duro para o movimento contra Nicolás Maduro. Segundo especialistas, o exílio dificulta o diálogo com o governo venezuelano sobre a autenticidade da contestada eleição. Já Urrutia alega ter deixado o país sob ameaças de morte.

O anúncio da vitória do líder chavista desencadeou protestos que deixaram 27 mortos, quase 200 feridos e mais de 2 mil detidos, segundo números oficiais. Por isso, as manifestações deste sábado também devem pedir a libertação de presos. De acordo com fontes oficiais, 2.400 pessoas já foram detidas durantes os atos que chacoalharam o país.

Entre os 100 detidos menores de idade, também acusados de terrorismo, 86 já foram libertados. Na quinta-feira (26) uma manifestação foi realizada para pedir a libertação de jovens que ainda se encontram em prisões. Familiares afirmam que muitos deles foram torturados.

Vitória de Urrutia

Em uma entrevista à agência AFP na sexta-feira, a opositora de 56 anos insistiu na vitória de Urrutia: "ninguém tem dúvida de que ele ganhou", disse Maria Corina Machado. Para ela, a permanência de Maduro no poder "é insustentável".