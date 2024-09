Após morte de chefe do Hezbollah, Israel ignora apelos e realiza novos bombardeios no Líbano

Em um comunicado, o exército israelense indicou ter visado "dezenas de alvos terroristas do Hezbollah" neste domingo. O documento aponta ter atacado lançadores de projéteis, estoques de armas e outras infraestruturas do grupo xiita no Líbano.

A marinha israelense também afirmou ter interceptado um projétil se aproximando de seu território vindo da região do Mar Vermelho. O comunicado reitera que oito foguetes originários do Líbano caíram em zonas não habitadas do norte de Israel.

Além disso, neste domingo, o exército israelense anunciou a morte de outro alto dirigente do Hezbollah, Nabil Qaouq, "próximo da cúpula da organização terrorista do Hezbollah e diretamente engajado na promoção de projetos terroristas contra o Estado de Israel e seus cidadãos".

Onda de choque no mundo

A confirmação da morte do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no sábado (28) suscitou uma onda de choque no mundo. Líderes ocidentais e árabes temem que o conflito tenha atingido uma fase incontrolável, podendo acirrar as tensões entre os Estados Unidos, principal aliado de Israel, e o Irã, maior apoio do movimento xiita.

O presidente americano, Joe Biden, afirmou no sábado que a morte de Nasrallah "foi uma medida de justiça", devido "às numerosas vítimas que causou, entre americanos, israelenses e libaneses". O chefe de Estado democrata também voltou a pedir um cessar-fogo no Líbano.