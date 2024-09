"É como se eu voltasse a andar", diz brasileiro medalhista Mundial de paraciclismo em Zurique

As duas medalhas inéditas na prova de handbike, as bicicletas impulsionadas pelas mãos, são a realização de um sonho para Marcos Mello Júnior, mineiro de Nova Lima, que ficou com o bronze no circuito de estrada e a prata no contrarrelógio. "Essa medalha é muito especial para mim, porque faz oito anos que eu estou no paraciclismo", disse. "Para o paraciclismo brasileiro foi um marco, porque foi a primeira vez que um atleta da categoria H, dos handbikes, ganha uma medalha fora do Brasil, principalmente num campeonato tão importante. Então, acho que tanto para mim quanto para o paraciclismo, foi uma medalha bastante importante", avalia.

Marcos ficou em segundo lugar na prova de contrarrelógio, com tempo de 38min35s40, atrás do italiano Fabrizio Cornegliani, que chegou com pouco mais de 2min de avanço. ''É difícil dizer se foi o meu melhor tempo, porque os circuitos das provas mudam de cidade para cidade e depende da inclinação do terreno, se está ventando, se está chovendo", explica. "A minha participação foi muito boa, não só pelo resultado, mas por tudo o que acontece durante uma competição. As conversas com os outros atletas, o desenvolvimento pessoal que é muito importante também, nessa relação interpessoal com todos do grupo. Isso é primordial", comemora.

Marcos entrou no paraciclismo através do convite de um amigo que já praticava. "Eu tomei coragem, comprei um equipamento de iniciante, bem inferior ao equipamento que eu uso hoje, que é um equipamento bastante competitivo", diz. "A minha deficiência é tetraplegia. Então, eu tenho movimento dos braços, mas eu não movimento a mão e o movimento dos braços é movimento bastante limitado por causa da tetraplegia", observa.

Autonomia

O paraciclismo é dividido em 13 classes para homens e para mulheres, de acordo com a natureza da deficiência do atleta, especialmente no que diz respeito a escolha da bicicleta. As regras são idênticas às do ciclismo tradicional.

Marcos destaca a autonomia proporcionada por este esporte. "Para quem não está habituado, não conhece o paraciclismo, eu gosto de falar que o paraciclismo é como se eu voltasse a andar novamente porque ele me dá uma autonomia de ir para lugares mais distantes, numa velocidade muito maior do que eu iria com a minha cadeira de rodas, por exemplo", compara.