'Não temos para onde ir': libaneses dormem nas ruas depois de terem casas destruídas por bombardeios israelenses

Choque com a morte de Nasrallah

Além da consternação e medo com os ataques, a população da periferia sul de Beirute ainda digere a notícia da morte de Hassan Nasrallah, chefe do grupo Hezbollah. Foi nesta região, considerada o bastião do movimento xiita, que ele foi "eliminado" pelos bombardeios israelenses de sexta-feira. O falecimento deste que era considerado um dos homens mais poderosos do Líbano foi confirmado no sábado e chocou a população.

"Rezo para que ele apareça e que nos diga: 'como eu prometi para vocês, vamos rezar juntos em Jerusalém'", diz, aos prantos, a libanesa Rima à RFI. Para ela, Nasrallah era "um pai, uma honra, uma força". "Ele não pode nos deixar desta forma", lamenta.

Visto como um herói em sua comunidade, o homem que liderou o Hezbollah durante mais de três décadas era extremamente popular entre os libaneses, até mesmo entre os sunitas. É o caso de Mohamed, que diz não defender nenhum partido político. "Mas eu apoiava esse homem porque nós temos um inimigo em comum", explica.

A comoção com a morte de Nasrallah demonstra a importância que tinha essa figura na cena política libanesa. No entanto, suas ações estão longe de suscitar unanimidade. Para Marie, uma cristã moradora de Beirute, a resistência à Israel não justifica todas as ações do agora ex-chefe do Hezbollah.

"Para que fazer guerras que não são nossas?", diz. "Para que ir à Síria, Iraque, Irã, ou apoiar Estados que são muito mais potentes que o Líbano, militar e tecnologicamente?", questiona, em alusão às diferentes campanhas do movimento xiita durante a chefia de Nasrallah.