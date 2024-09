Partido fundado por antigos nazistas sai vitorioso de eleição legislativa na Áustria

As primeiras projeções divulgadas na noite deste domingo (29) apontam para a vitória do Partido da liberdade (FPÖ), de extrema direita, na eleição legislativa na Áustria. No entanto, apesar do resultado histórico, a legenda dependerá da formação de uma coalizão se quiser integrar o governo. O projeto encontra resistência em razão da personalidade do líder do FPÖ.

Segundo as projeções publicadas após o final da votação, o FPÖ, liderado pelo controverso Herbert Kickl, deve conquistar 29,1% dos votos, o que representa 13 pontos a mais que nas eleições de 2019. O conservador Partido popular austríaco (ÖVP), do atual chanceler Karl Nehammer, deve alcançar 26,2% dos votos, seguido do Partido social-democrata (SPÖ), de centro esquerda, com 20,4%.

Em um contexto de ascensão dos partidos radicais na Europa, a legenda fundada por antigos nazistas registra resultados melhores do que apontavam as pesquisas.