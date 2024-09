'Que os abusadores sejam julgados': papa encerra visita à Bélgica falando sobre pedofilia na Igreja

Durante a missa, o sumo pontífice anunciou ainda que abrirá o processo de beatificação do rei belga Balduíno, falecido em 1993, que se opôs à lei que descriminaliza o aborto no país. A prática é legalizada no país desde 1990. Para Francisco, o monarca foi "um exemplo de homem de fé".

No final da celebração, o papa rezou pela paz no Líbano e voltou a pedir um cessar-fogo no país bombardeado diariamente por Israel há quase uma semana. Jorge Bergoglio também mencionou a guerra na Faixa de Gaza, pedindo a libertação dos reféns mantidos pelo grupo Hamas no enclave e ajuda humanitária à população palestina vítima de um rígido cerco israelense.

(RFI e Reuters)